Confindustria: Mor (IV), Bonomi profilo autorevole

Il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Presidente Carlo Bonomi, che in questi anni ha dimostrato grande capacita' di gestione delle istanze del mondo produttivo come Presidente di Assolombarda". Lo dichiara il deputato di Italia Viva Mattia Mor, componente della Commissione Attivita' Produttive "In un momento, in cui sono necessarie competenze comprovate e visione per affrontare la crisi economica che tocca migliaia di imprese e milioni di lavoratori, siamo felici di poterci rapportare con un profilo cosi' autorevole. Al nuovo Presidente i migliori auguri di buon lavoro e la massima collaborazione al confronto sui principali temi di sviluppo economico", conclude.