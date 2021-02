Congo: a Limbiate centinaia in fila per la camera ardente di Attanasio

E' stata aperta in mattinata a Limbiate (MB) la camera ardente di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. Gia' prima dell'apertura, centinaia di cittadini erano in fila per portare il loro saluto ad Attansio. Le autorita' hanno transennato la piazza antistante al Palazzo Comunale, che ospita la camera ardente, per creare un percorso ed evitare assembramenti. La bara e' avvolta da una bandiera tricolore, con ai lati il picchetto d'onore di due carabinieri e sopra una foto dell'ambasciatore.

Domani, sempre a Limbiate, dove Attanasio era cresciuto e dove vivono ancora i genitori, si svolgeranno i funerali celebrati dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presso il campo sportivo comunale. Ieri, invece, si sono svolti i funerali di Stato a Roma, alla presenza di numerose autorita', tra cui il premier Mario Draghi, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, in rappresentanza del capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico, e diversi ministri.