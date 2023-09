Congresso PD Lombardo, si vota l'1 ottobre per il rinnovo di tutti i vertici

Congresso PD Lombardo, si vota il 1 ottobre per il rinnovo di tutti i vertici

Domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 20, in tutta la Lombardia si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei vertici del Partito democratico lombardo. Si eleggeranno le Segretarie e i Segretari dei 724 Circoli, le Segretarie e i Segretari delle Unioni comunali e le Segretarie e i Segretari nelle 12 Federazioni provinciali, oltre alla Segretaria regionale, Silvia Roggiani, candidata unitaria.

Si eleggeranno, inoltre, i componenti delle Assemblee provinciali, in numero variabile a seconda dei rispettivi Regolamenti, e i componenti dei Direttivi in ogni Circolo. I 316 componenti dell’Assemblea regionale saranno invece eletti dalle Assemblee provinciali.

Congresso PD Lombardo: chi può votare

Possono votare gli oltre 21mila iscritti nel 2022 al Partito Democratico in Lombardia che avranno rinnovato l’iscrizione entro la data di svolgimento del Congresso del 1 ottobre, e i nuovi tesserati che risultano iscritti alla metà di agosto 2023. Per consentire le operazioni di voto ai seggi, che saranno allestiti in ogni Circolo, saranno presenti oltre 3mila volontari. A vigilare sul regolare svolgimento del Congresso sono la Commissione congressuale regionale, presieduta da Osvaldo Felissari, Sindaco di Lodivecchio, e le 12 Commissioni congressuali provinciali.