Congresso Pd, parla Mirabelli: "Capelli allarga, Minniti no"

Franco Mirabelli, senatore del Pd, è il leader di Area Dem. Uno dei grandi vecchi, più rispettati, del partito, è stato una figura sempre presente e che non ha mai mollato, malgrado le difficoltà. In una intervista ad Affaritaliani.it si schiera convintamente su Alessandro Capelli: "Era importante lavorare per una candidatura che allargasse il più possibile. E questo ha fatto Capelli. Minniti? Si è persa l'occasione per dare un segno di unità". L'INTERVISTA AD AFFARITALIANI.IT MILANO

Franco Mirabelli, quindi sarà corsa a due: Capelli contro Minniti. Come commenta la una doppia candidatura nel congresso metropolitano?

Io credo che fosse importante lavorare per una candidatura per allargare il più possibile e questo ha fatto Alessandro Capelli partendo da tempo a lavorare sui territori. Evidentemente non tutti si sentono rappresentati da quella candidatura e quindi è emersa un'altra candidatura che può entrare in confronto. Però mi faccia dire una cosa: che si confrontino sul merito e sui contenuti e non su una narrazione falsa e che non aiuta il Pd.

In che senso?

Una narrazione che vorrebbe una presunta candidatura della base contro una presunta candidatura delle correnti. Questa narrazione è falsa e non aiuta né il Pd e né il congresso.

Però è vero che le correnti in maggioranza sostengono Alessandro Capelli. O no?

Alessandro non è il candidato delle correnti. Ha raccolto un grande consenso ma l'ha fatto in questi mesi lavorando sui territori, approfondendo i temi e convincendo. Partendo da un'idea: quella di una candidatura che potesse garantire la continuità con la segreteria di Silvia Roggiani e che allo stesso tempo potesse aprire una stagione nuova con l'ambizione di innovare ulteriormente.

Vuole lanciare un messaggio a Pietro Bussolati e agli altri che sostengono Minniti?

A chi sostiene la candidatura di Minniti dico che si è persa l'occasione per dare un segno di confronto nell'unità del Partito Democratico. Non credo che abbiamo bisogno di divisioni fondate su vicende più personali che politiche.