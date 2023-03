Connessioni cerebrali e colesterolo: i progetti del bando Human Technopole

Quali connessioni cerebrali coordinano il senso della vista con i movimenti, ad esempio mantenendo una visione stabile mentre si cammina o si muovono gli occhi? Come si forma il colesterolo e quali funzioni ha nei suoi passaggi intermedi? Sono questi i temi dei progetti di ricerca vincitori della seconda edizione dell'Early Career Fellowship Programme, bando lanciato da Human Technopole, con il patrocinio del ministero dell'Universita' e della Ricerca, che prevede borse di studio da un milione di euro destinate a giovani scienziati per sostenere la loro attività di ricerca presso istituti e università italiane.

I vincitori sono Elisa Araldi e Federico Rossi, entrambi italiani provenienti da istituti di ricerca esteri

I vincitori della seconda edizione dell'Early Career Fellowship Programme promosso da Human Technopole (HT) sono due giovani ricercatori, Elisa Araldi e Federico Rossi, entrambi italiani provenienti da istituti di ricerca esteri (Germania e Regno Unito), ciascuno dei quali sarà finanziato da HT con una borsa di studio di 200.000 euro all'anno per sviluppare innovativi progetti nelle scienze della vita. L'iniziativa ha lo scopo di supportare per cinque anni la ricerca di giovani scienziati di talento, che si sono distinti per risultati e riconoscimenti significativi, e che desiderano lanciare il proprio gruppo indipendente di ricerca presso un'istituzione italiana. Allo stesso tempo, l'Early Career Fellowship Programme promuovera' i rapporti di collaborazione tra HT e gli istituti che ospiteranno i due ricercatori, arricchendo le interazioni tra la comunita' scientifica italiana.