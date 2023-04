"Connessioni da pianura a montagna". Fontana: "Lombardia smartland"

Il nostro obiettivo è la Lombardia come unica, grande 'Smartland' in cui i territori sono i protagonisti. Una Lombardia connessa dalla bassa pianura padana alle montagne della Valtellina, passando per la grande metropoli milanese". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana oggi via social.

"Saranno impegni fondamentali il rafforzamento del trasporto pubblico locale e del servizio ferroviario regionale, lo sviluppo della rete 5G ed il completamento della rete a banda ultra-larga. Fondamentale è lo sviluppo del sistema sociosanitario. Continuando a lavorare sodo raggiungeremo questi obiettivi ambiziosi", ha aggiunto.