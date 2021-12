Consegna degli Ambrogini d'Oro: fra i premiati Tognoli, La Mantia, Baresi...

Ambrogini d'Oro 2021, i nomi dei premiati

Queste le personalità alle quali è stata riconosciuta la massima benemerenza cittadina: medaglie d'oro per Piergaetano Marchetti, presidente della Fondazione Corriere della Sera, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera, Arjola Trimi, campionessa paralimpica di nuoto, Tommaso Claudi, il diplomatico che ha presidiato l’ambasciata italiana in Afghanistan nei giorni della conquista di Kabul da parte dei talebani, Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, la filantropa Maria Candida Morosini. Ed ancora: Giuseppe Castagna, ceo del Banco Bpm; lo chef Filippo La Mantia, Ermanno Leo, oncologo dell’Istituto dei tumori, Valentina Massa, biologa che ha inventato il tampone salivare Covid per i bambini, Gianni Cervetti, presidente della Fondazione Orchestra Verdi, Franco Baresi, ex calciatore del Milan, Daniela Mainini, avvocato, Alessandra Simone, già capo della Omicidi alla Squadra mobile di Milano, poi questore e Cristina Cattaneo, antropologa forense.

Queste le medaglie d'oro alla memoria

Le Medaglie d’oro alla memoria andranno agli ex sindaci Marco Formentini e Carlo Tognoli, venuti a mancare quest'anno, allo scrittore Andrea G. Pinketts, a Emilia Cestelli, moglie di Nando dalla Chiesa, e alla travel blogger Francesca Barbieri detta «Fraintesa»

Gli attestati di beneremenza

Gli attestati di benemerenza vanno alla Consulta delle Periferie, a Fondazione Memoriale della Shoah, a Nico Acampora di PizzAut, alla Scuola civica di cinema «Luchino Visconti», ad Auser Milano, a In Corso d’Opera (detenuti del carcere), a Inter Campus, a Unic, a Pro Tetto onlus, all’Associazione Ancsa (Associazione nazionale centri storico-artistici), al Banco farmaceutico, alla Bocciofila Martesana, a Simone Lunghi (l’Angelo dei Navigli), a Bauli in Piazza onlus, alle Bici Rossignoli, all’Associazione culturale «Il mondo creativo», all’Ordine di Malta, a Pietro Farneti (consigliere delegato della Fondazione Eris che si occupa di cura delle dipendenze) e a Progetto Islander.

Sala: "Con pandemia cambiata storia della città, ma Milano si sta rialzando"

“Con la pandemia è cambiata la storia della città e del pianeta, abbiamo sbandato e poi abbiamo risposto all'emergenza e la scienza ci ha dato una mano decisiva, grazie ai vaccini. Oggi possiamo dire che Milano si sta rialzando e che guardiamo con maggiore fiducia al futuro”, ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel discorso durante la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. "Ma il Covid - prosegue il primo cittadino di Milano - non è scomparso, muta e cambia la sua pericolosità. Però c’è una grande lezione che dobbiamo trarre, credo che questa vicenda faccia giustizia della nostra pretesa di avere un mondo in cui ciò che non va , non deve e non può esistere. Ma non è così, dobbiamo vivere bene altrimenti i tempi non mutano, abbiamo il dovere di adeguarci ad una vita piu' sicura possibile, lo dobbiamo a noi stessi e agli altri”.

"Sarà sulla base della cura della salute, dei più deboli e della qualità della vita dei quartieri che potremo gestire questi tempi difficili, deve prevalere un ottimismo della ragione, per un bene più grande. E con questo ottimismo della ragione, accoglieremo il governo il prossimo 13 dicembre quando presenterà alla città le prospettive del Pnrr per la nostra comunità. I fondi del pnrr sono uno strumento fondamentale della trasformazione di una città, la condizione essenziale per la nascita di una nuova Milano. Sapremo essere più forti non solo del covid, ma di qualsiasi tentazione di guardare indietro", ha aggiunto Sala.

Baresi: "L'Ambrogino mi riempie di orgoglio"

"Dopo tanti anni mi riempie d'orgoglio, sono felice per chi ha pensato a me. Vuol dire che ho lasciato qualcosa di positivo e questo mi fa molto piacere. Lo metteremo assieme ai miei migliori trofei", ha detto Franco Baresi, a margine della cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Lo riporta Mianews.