Consigliere lombardo va con Calenda, Carretta passa con Azione



Niccolo' Carretta, consigliere regionale di Lombardi civici europeisti, cioe' l'ex Lista Gori, annuncia il proprio passaggio in Azione, il partito di Carlo Calenda. "Metto a disposizione di questo progetto liberal-democratico, credibile e serio la mia persona e il mio lavoro in Consiglio regionale", dichiara. "L'adesione ad Azione di Carretta e' una splendida notizia per il nostro movimento - osservano Carlo Calenda e Matteo Richetti -. Azione nasce per aggregare e valorizzare proprio esperienze come quella di Niccolo' e di tutti coloro che fanno politica per servizio, e senza perdere rapporto con il territorio e il bisogno delle persone".



"Siamo felici per l'adesione del consigliere Carretta con il quale e' gia' iniziato un lavoro intenso e proficuo sui temi regionali e non solo. La sua presenza dara' voce alle tante proposte che arrivano dai territori lombardi e su cui i tavoli tematici di Azione stanno gia' lavorando. Insieme daremo slancio e forza alla costituzione di un polo liberale di cui l'attuale scenario politico ha necessita' per rompere il dualismo tra populisti e sovranisti" dichiarano Mariasole Mascia e Giancarlo Pignone, coordinatori lombardi di Azione.