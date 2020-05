Consiglieri comunali PD: "Contrari all'operazione immobiliare di San Siro"

Come rivelato in anteprima e con il documento integrale in esclusiva da Affaritaliani.it Milano (QUI L'ARTICOLO), per la Soprintendenza lo stadio San Siro "Non presenta interesse culturale" e dunque si può procedere con i lavori. La palla ora passa al Sindaco, Beppe Sala, e alle squadre che dovranno decidere come procedere. La notizia ha scatenanto non pochi malumori. E' di oggi la nota di Carlo Monguzzi e Alessandro Giungi, consiglieri comunali Gruppo PD, in cui si legge. "Rispettiamo la valutazione della Soprintendenza, ma restiamo completamente contrari alla costruzione di un nuovo Stadio e alla massiccia costruzione di edilizia privata e commerciale con indice quasi raddoppiato rispetto a quello indicato nel PGT. E' il contrario di quello che ha bisogno la città di Milano. Al nostro Comune chiediamo di far seguire alle dichiarazioni Green i fatti." Si riuscirà a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti? Il percorso del nuovo stadio Meazza continua a essere in salita.