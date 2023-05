Consiglio delle Pari Opportunità: 20% delle aziende gestite da donne

Sono 157.974, pari al 19,4 per cento del totale, le aziende lombarde gestite da donne. Questo è il numero che emerge dal dossier presentato a palazzo Pirelli nell'ambito del convegno "Le buone pratiche di conciliazione vita-lavoro", promosso dal Consiglio delle Pari Opportunità.

Nelle 200 aziende prese in esame dal dossier, il 92 per cento attua la flessibilità oraria

Nelle 200 aziende prese in esame dal dossier, il 92 per cento attua la flessibilità oraria, il 71 per cento fornisce alle donne supporto medico-sanitario in caso di gravidanza, il 51 per cento riconosce gratifiche economiche alle lavoratrici neo-mamme, solo il 17 per cento pero' dispone di un asilo aziendale. Lo smart working, che nel 2019 veniva praticato dal 70 per cento delle aziende, oggi supera il 90 per cenro, il telelavoro arriva al 43 per cento.

Federico Romani: "C'e' una nuova generazione di donne che, nonostante le difficoltà nel tenere insieme lavoro e famiglia, sta emergendo"

C'e' una nuova generazione di donne che, nonostante le difficoltà nel tenere insieme lavoro e famiglia, sta emergendo e si sta affermando con la forza della passione e dei propri talenti. La sfida e' lanciata e sono le nuove generazioni a doverla raccogliere: un mondo in cui la libertà della donna non è negata o concessa, ma riconosciuta nella sua pienezza. In cui non si parlerà di quote rosa, e non farà piu' notizia che sia una donna a guidare un team di scienziati o di ricercatori. O un Governo, come successo di recente". "La strada e' tracciata. Sono queste donne le icone di oggi - ha concluso Romani - che con passione, talento e coraggio costruiscono la loro vita passo dopo passo".