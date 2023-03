Consiglio, Feltri in ritardo: Fontana presiede seduta

E' il governatore, Attilio Fontana, a presiedere la prima seduta del Consiglio regionale della Lombardia nella nuova legislatura. Il regolamento, infatti, prevede che a presiedere sia il consigliere piu' anziano. In questo caso era Vittorio Feltri, che pero' si e' presentato in ritardo (dopo che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di non essere disposto a presiedere la seduta), lasciando l'incombenza al presidente Fontana, secondo consigliere piu' vecchio.

Il governatore, nelle sue comunicazioni all'aula, ha ricordato le deleghe e i nomi degli assessori

Il governatore, nelle sue comunicazioni all'aula, ha ricordato le deleghe e i nomi degli assessori della sua giunta e i nuovi consiglieri entrati in sostituzione dei componenti dell'esecutivo regionale. Per Fontana e' stato un ritorno, visto che tra il 2000 e il 2006 l'attuale presidente della Regione aveva guidato l'aula regionale.