Consiglio, il Terzo Polo contro il PD: "Siamo senza rappresentanza"

La coalizione Lista Moratti-Terzo polo, che alle regionali in Lombardia sosteneva la candidatura di Letizia Moratti, attacca il Pd dopo l'elezione di oggi di Jacopo Scandella ed Emilio Del Bono, entrambi esponenti dem, nell'Ufficio di presidenza. Una "sgrammaticatura istituzionale" e "un grave precedente" per la capogruppo in Consiglio regionale di Azione-Italia Viva Lisa Noja, che "indebolisce la rappresentatività di un organo di garanzia fondamentale in cui tutti dovrebbero potersi riconoscere".

Noja: "Il Pd "ha adottato nel Lazio una posizione del tutto differente"

Noja sottolinea che il Pd "ha adottato nel Lazio una posizione del tutto differente, accordandosi con il M5s per una suddivisione dei ruoli" nell'Ufficio di presidenza. "Sembra che l'esigenza di garantire a tutte le coalizioni di essere rappresentate negli organi di garanzia valga solo quando si tratta dei pentastellati", e l'auspicio "è che questa non sia la cifra con cui il Pd intende impostare i suoi rapporti con le altre forze di opposizione - spiega - perché sarebbe un errore imperdonabile".

Manfredi Palmieri: "Al momento noi siamo rimasti senza rappresentanza, ma loro sono senza rimasti senza pudore"

Dello stesso avviso Manfredi Palmeri, capogruppo di Lombardia Migliore-Lista Moratti: "In molti non credevano che per soddisfare la necessità di equilibri interni avrebbero sacrificato senso istituzionale, prassi e rispetto sostanziale dello Statuto", le parole di Palmeri, convinto che "la ferita interna vada sanata, per questa e per le prossime legislature. Al momento noi siamo rimasti senza rappresentanza, ma loro sono senza rimasti senza pudore". I sette consiglieri regionali del Terzo Polo e della Lista Moratti oggi sono usciti dall'Aula rinunciando a votare l'elezione dei consiglieri segretari.