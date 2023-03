Consiglio regionale Lombardia, 11 ripescati: 5 donne e 6 uomini

Consiglio regionale, 11 ripescati: 5 donne e 6 uomini

Sono undici i consiglieri regionali che questa mattina in occasione della prima seduta della nuova legislatura sono subentrati ai neo assessori, nominati la scorsa settimana dal presidente Attilio Fontana. Sono 6 uomini e 5 donne. Per tre di loro (Claudia Carzeri, Giulio Gallera e Gigliola Spelzini) si tratta di una riconferma perche' erano consiglieri uscenti, gli altri otto rispetto alla precedente legislatura sono new entry.

Con i nuovi ingressi l'età media del Consiglio regionale si innalza di un anno, passando da a 49,5 a 50,6

Con i nuovi ingressi l'età media del Consiglio regionale si innalza di un anno, passando da a 49,5 a 50,6. La composizione definitiva dell'aula risulta di 58 maschi e 22 donne: con il nuovo "assetto", sono 49 i consiglieri che nell'ultima legislatura non sedevano in Aula o non avevano un incarico da Assessore o sottosegretario.

A Milano al posto di Marco Alparone (vicepresidente a assessore Bilancio e Finanze) è subentrato Marco Bestetti

A Milano al posto di Marco Alparone (vicepresidente a assessore Bilancio e Finanze) è subentrato Marco Bestetti (Fratelli d'Italia), 36 anni, consigliere comunale a Milano, che ha ottenuto 4.720 voti. Sempre tra le fila di Fratelli d'Italia Franco Lucente (assessore Trasporti e Mobilita' Sostenibile) e' stato sostituito da Maria Cacucci, 41 anni, assessore all'Istruzione, Attività produttive e Commercio nel Comune di Rozzano (MI), che ha preso poco piu' di 3 mila preferenze (3.035).

Torna in Consiglio regionale Giulio Gallera (Forza Italia), 54 anni, ex assessore al Welfare

Torna in Consiglio regionale Giulio Gallera (Forza Italia), 54 anni, ex assessore al Welfare e poi presidente della commissione Bilancio, che alle elezioni dello scorso febbraio ha preso 5.674 preferenze. Gallera subentra a Gianluca Comazzi (assessore Territorio e Sistemi Verdi). A Bergamo Paolo Franco (assessore Casa e Housing Sociale) e' stato sostituito da Pietro Macconi (Fratelli d'Italia), 74 anni, già consigliere regionale con Alleanza Nazionale, che ha sfiorato le 3 mila preferenze (2.989).

A Brescia il seggio di Fratelli d'Italia assegnato a Barbara Mazzali

A Brescia il seggio di Fratelli d'Italia assegnato a Barbara Mazzali (assessore Turismo, Moda e Marketing Territoriale) e' andato a Giorgio Bontempi, 60 anni, sindaco di Agnosine che entra in Consiglio grazie ai suoi 4.488 voti. Sempre a Brescia Claudia Carzeri, 46 anni, prima dei non eletti nella lista di Forza Italia con 7.591 preferenze, entra al posto di Simona Tironi (assessore Istruzione, Formazione e Lavoro).

Il ritorno di Claudia Carzeri

Per lei si tratta di un ritorno: nella precedente legislatura, infatti, Carzeri è stata consigliere regionale e presidente della Commissione Territorio e infrastrutture. Una conferma anche a Como: al posto di Alessandro Fermi (assessore Universita', Ricerca e Innovazione) subentra Gigliola Spelzini (Lega), 55 anni, che nell'ultima legislatura e' stata presidente della commissione speciale Montagna. Spelzini è risultata seconda nella circoscrizione lariana con 4.332 voti. A Mantova il posto in Aula di Alessandro Beduschi (assessore Agricoltura, Sovranita' Alimentare e Foreste) e' stato occupato da Paola Bulbarelli (Fratelli d'Italia), 66 anni, consigliere comunale a Mantova e già assessore regionale alla Casa, Housing sociale e Pari opportunita' con Roberto Maroni, che ha ottenuto 1.766 voti.

Andrea Sala (Lega), 52 anni, secondo piu' votato nella Lega in provincia di Pavia con 4.552 preferenze, ha preso il posto di Elena Lucchini (assessore Famiglia, Solidarieta' Sociale, Disabilita' e Pari Opportunita'). Per dieci anni - dal 2010 al 2020 - sindaco di Vigevano, Sala oggi è assessore comunale ai Lavori pubblici e viabilita'. A Sondrio Massimo Sertori (assessore Enti Locali, Montagna e Risorse) e' stato sostituito da Silvana Snider (Lega), 59 anni, che ha ottenuto 2.398 preferenze. Sindaco per nove anni (dal 1997 al 2006) del Comune di Villa di Chiavenna e oggi assessore comunale, dal marzo 2021 all'ottobre è stata Deputato della Repubblica Italiana.

Al posto di Francesca Caruso (assessore Cultura) a Varese è subentrato Luigi Zocchi

Infine, al posto di Francesca Caruso (assessore Cultura) a Varese è subentrato Luigi Zocchi (Fratelli d'Italia), 73 anni, che ha ottenuto 1.532 voti: ex deputato negli anni Novanta, oggi Zocchi è Consigliere comunale a Varese. La prima seduta del Consiglio regionale è stata presieduta inizialmente da Attilio Fontana (Lega), mentre il ruolo di Consiglieri Segretari è stato svolto dai due Consiglieri piu' giovani: Michele Schiavi (Fratelli d'Italia) e Paolo Romano (PD).