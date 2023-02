Consiglio regionale, le tappe: proclamazione tra il 6 e 16 marzo

Concluse le operazioni di voto e a scrutinio ultimato, per avviare le procedure di insediamento della nuova legislatura in Regione Lombardia, bisognerà attendere ora la proclamazione degli eletti (presidente e consiglieri regionali), che potrebbe avvenire da parte dell'Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte d'Appello tra il 6 e il 16 marzo (in occasione delle precedenti elezioni la proclamazione e' sempre avvenuta almeno 20 giorni dopo il voto).

Dopo la proclamazione, il presidente Attilio Fontana dovrà comunicare la composizione della giunta regionale

Entro i tre giorni successivi alla proclamazione, il presidente Attilio Fontana dovrà comunicare la composizione della giunta regionale. Non prima di 10 giorni e non oltre 15 giorni dall'atto di proclamazione, cioe' indicativamente tra il 16 e il 31 marzo, si dovra' tenere la prima seduta del Consiglio regionale che sara' presieduta all'inizio dal consigliere piu' anziano di eta', che e' Vittorio Feltri