Consulenze pilotate, indagati a Milano sei dipendenti di Ernst&Young





Sei indagati in Ernst&Young nell'inchiesta della Procura europea Eppo che ha portato questa mattina alle perquisizioni della guardia di finanza in Regione Lombardia. Gli uomini delle fiamme gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria hanno perquisito gli uffici dei manager della società di consulenza presso il palazzo della Regione e acquisito documentazione su 12 gare pubbliche finanziate con fondi europei per centinaia di milioni di euro. Come riferisce LaPresse, tutte gare vinte dal colosso della consulenza. Le indagini riguardano "ipotesi di turbativa d'asta" relative ad appalti di consulenza, finanziati con fondi dell'Ue, assegnati dalla Regione. Al momento non è indagato nessun funzionario pubblico.

Fontana: "Gli uffici stanno collaborando"





"Io non so assolutamente niente, esamineremo con attenzione quello di cui si parla e poi potremo fare della valutazioni. Al momento io non sono in grado e poi gli uffici stanno collaborando", ha affermato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.