Consumo di suolo, il collettivo Zam occupa lo Scalo Romana di Milano

Con un blitz nel pomeriggio un gruppo di antagonisti del collettivo Zam ha occupato lo scalo romana "In risposta al sempre più violento consumo di suolo nella metropoli", spiegano e per "dichiarare con forza la nostra opposizione alle logiche speculative e capitaliste che sono parte della devastazione ecocida", si legge nel post su Facebook. "In questi giorni dove qui a Milano le varie istituzioni mondiali discutono di come costruire meglio il loro greenwashing, le comunità si riappropriano della capacità di decidere come governare i propri territori", concludono rilanciando per la manifestazione di domani, dalle 15 in largo Cairoli.