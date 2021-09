Conte da PizzAut nel Milanese: "Progetto che sfata i luoghi comuni"

"Nico, nella vita, ha scelto di "nutrire l'inclusione". E con questo spirito ha aperto la pizzeria "PizzAut", a Cassina de' Pecchi, dove con grande impegno e professionalita' lavorano ragazze e ragazzi autistici, sfatando molti luoghi comuni. E' un progetto costruito con cura, studiato nei dettagli: dal forno ai tavoli, dai colori all'organizzazione del servizio. Questa stessa cura la politica deve riporre per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilita'. Avevo gia' assaggiato la buonissima pizza 'Dpcm' quando Nico nel luglio 2020 venne a piazza Montecitorio con il suo truck. E oggi, come un anno fa, lo posso confermare: Il miglior Dpcm mai fatto in Italia", scrive su Facebook il presidente M5s Giuseppe Conte dopo la sua visita a PizzAut