Conte e Speranza davanti al Tribunale di Brescia: interrogatorio il 10 maggio

Come riferisce l'ANSA, è previsto per il prossimo 10 maggio l'interrogatorio dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Sanità Roberto Speranza. Dovranno rispondere ai giudici del Tribunale dei ministri di Brescia nell'ambito dell'inchiesta che vede entrambi indagati per la gestione della prima fase della pandemia nel febbraio 2020.

Il Tribunale dei ministri sarà presieduto dalla giudice civile Maria Rosa Pipponzi e da altri due giudici civili

Gli atti della procura di Bergamo, che ha condotto l'inchiesta per epidemia colposa e sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro, sono stati trasmessi ai colleghi bresciani che a loro volta li hanno trasmessi al Tribunale dei ministri, presieduto dalla giudice civile Maria Rosa Pipponzi e composto da altri due giudici civili.