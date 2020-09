Contrabbando dalla Svizzera, Gdf sequestra 20 borse di lusso



La guardia di finanza ha sequestrato 20 borse di una prestigiosa casa di moda francese al valico italo-svizzero di Mulini, nel Comasco. Lo hanno riferito le stesse fiamme gialle, spiegando che la merce, prelevata in Svizzera per poi essere verosimilmente rivenduta nelle boutique italiane in frode ai vincoli doganali e fiscali, è stata scoperta a bordo di un'auto di grossa cilindrata guidata da un cittadino indiano residente a Milano. Le borse, custodite nelle loro confezioni or