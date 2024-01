Contrabbando di 14 chili di perle dalla Svizzera a Milano: denunciato

Quattordici chili di perle coltivate, sia confezionate in matasse di fili, sia sfuse in sacchetti: le trasportava un italiano residente in Svizzera fermato dai funzionari della dogana e dalla Guardia di finanza a bordo di un treno al confine con l'Italia, partito da Lugano e diretto a Milano. Le perle erano nel bagaglio del viaggiatore, prive di alcuna documentazione commerciale di scorta: l'uomo l'ha fornita qualche giorno dopo per poter svincolare la merce, il cui valore dichiarato era di poco superiore a settemila euro, mentre in realta' le perle, dopo un'analisi gemmologica, erano risultate essere in gran parte del tipo di quelle coltivate in acqia salata tipo "akoya" (perle giapponesi), e in minima parte del tipo "south sea" (perle australiane) e tutte di un valore commerciale complessivo di 143.000 euro. L'uomo e' stato denunciato per contrabbando.