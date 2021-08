Contraffazione: Como, Gdf sequestra 240 mila articoli non sicuri

I finanzieri del Comando provinciale di Como hanno sequestrato oltre 240 mila tra giocattoli, materiale destinato al settore delle costruzioni e guanti protettivi potenzialmente pericolosi. Nel corso dei controlli, l'attenzione dei "baschi verdi" si e' concentrata su un maxi-emporio di Como, dove sono stati trovati eMultimedia sequestrati articoli per bambini (in particolare, pistole giocattolo e giochi di societa') risultati privi del marchio CE, delle avvertenze di sicurezza, delle informazioni obbligatorie e delle dichiarazioni di conformita' che ne consentono la libera circolazione all'interno dell'Unione europea. In particolare, alcuni dei prodotti - le pistole giocattolo - non essendo stati sottoposti alle verifiche tecniche del caso potevano rivelarsi pericolosi per la salute dei consumatori.

Tra la merce in vendita, i finanzieri hanno scoperto anche materiali utilizzati nel settore delle costruzioni e guanti protettivi in plastica, privi delle avvertenze di sicurezza e delle informazioni sulla tracciabilita'. Nello stesso store sono stati trovati anche giocattoli contraffatti raffiguranti noti personaggi della Marvel (Spiderman), della MGA Enterteinment (Lol surprise) e della Acamar Films (Bing Bunny), non conformi agli standard di produzione delle case madri. Al termine dell'operazione, il rappresentante legale della societa' e' stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano (competente sulla sede legale dell'azienda) per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative mentre il responsabile del punto vendita e' stato denunciato.