Contributi per auto sostenibile, online il bando del Comune di Milano

Sul sito del Comune di Milano i cittadini e le cittadine residenti a Milano possono presentare la domanda di contributo per l’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione di un mezzo inquinante. Il totale dei fondi messi a disposizione da Palazzo Marino è di 3 milioni di euro. Per i residenti che intendono accedere al bando, il veicolo acquistato deve essere ad alimentazione elettrica, ibrida o a benzina e il prezzo non deve superare i 45mila euro. Sono ammesse al contributo le domande per un acquisto sostenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e fino ad esaurimento dei fondi.

Obiettivo aumentare platea dei beneficiari

Rispetto al bando del 2021, le linee guida per i residenti sono state modificate con l'obiettivo di aumentare la platea dei beneficiari, con particolare attenzione ai nuclei meno abbienti. L'importo del contributo infatti sarà maggiorato del 30% per coloro che hanno un reddito fino a 12mila euro di ISEE, del 25% per reddito ISEE tra i 12mila e i 15mila euro, del 20% per la fascia tra i 15mila e i 20mila euro ISEE.