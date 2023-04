Controlli Nas: insetti in mense rsa Golgi e ospedale Cernusco

Sono le mense della rsa Golgi-Redaelli di Milano e dell'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio a essere state chiuse dopo i controlli del Nas dei Carabinieri. Dall'ispezione i militari hanno riscontrato "la presenza di infestazioni di insetti nei locali utilizzati per la preparazione dei cibi/lavaggio delle stoviglie, nell'area magazzino e nelle celle frigorifere".

Nell'ospedale inoltre sono stati smaltiti 100 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione

Per il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e' stata disposta l'immediata chiusura dell'attivita' di entrambe le cucine. Nell'ospedale inoltre sono stati smaltiti 100 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, perche' a diretto contatto con gli insetti. Le due strutture sanitarie - sottolineano gli inquirenti - sono parte lese in quanto il servizio mensa e' appaltato ad aziende di ristorazione esterne. I due titolari sono multati con sanzioni per un importo complessivo di sei mila euro.