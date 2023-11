Coppa Davis a Milano? Sala: "Bisogna gareggiare dove si può vincere"

Milano potrebbe candidarsi per ospitare le ATP Finals o la Coppa Davis di tennis? "Non so, perche' non ho mai parlato di questa cosa con Angelo Binaghi della Federtennis". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del Proton Center dello Ieo, l'Istituto europeo di oncologia. "Potrebbe essere interessante ma non conosco di che tipo di impegno anche finanziario c'e' bisogno e poi anche le possibilita' che ci sono. Perche' fare le corse per portare a casa qualcosa e poi non riuscirci non va bene. Bisogna gareggiare dove si puo' vincere".