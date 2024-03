Coppia di infermieri in metropolitana salva giovane in arresto cardiaco

Una coppia di giovani infermieri ha salvato la vita ad un uomo che aveva avuto un malore in metropolitana a Milano. I fatti si sono svolti mercoledì scorso, protagonisti Simone Oliva e Francesca Taddio, rispettivamente 25 e 24 anni. Conosciutisi frequentando il corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Salerno, dal 2022 vivono a Milano. Erano all'altezza della stazione di Lambrate e stavano facendo ritorno a casa. Quando di fianco a loro un 30enne di origini indiane si è accasciato al suolo. La coppia è subito intervenuta: lei chiamando il 118, lui avviando le manovre di salvataggio. E dopo interminabili secondi, il giovane colpito da malore è tornato a respirare riprendendo conoscenza.

La testimonianza dei giovani soccorritori: "Si è infermieri sempre. Non ci sentiamo eroi"

"Quello che mi porto davvero dentro di questo episodio è quell'esatto momento lì. L'istante in cui il ragazzo, dopo circa nove o dieci compressioni, è letteralmente tornato a vivere riprendendo fiato con un grosso respiro" , ha raccontato Simone al Corriere della Sera. "Ma essere infermieri è così: un dovere. Perché lo sei sempre, anche fuori dall’orario di lavoro. Per questo non ci sentiamo degli eroi: agire tempestivamente ci è venuto istintivo e la collaborazione tra noi è stata naturale", ha aggiunto la coppia.