Coppia fa sesso nel parcheggio del supermercato: l'audio dello scandalo

A Legnano non si parla d'altro da giorni. Una coppia - che non si vede in volto - si è appartata nei meandri del parcheggio al livello - 3 del supermercato Bennet, in pieno centro, per lasciarsi andare ad effusioni intime. Peccato che i due, complice probabilmente la tanta passione, abbiano iniziato ad urlare durante il rapporto. Urla che hanno richiamato l'attenzione di alcuni clienti del supermercato, uno dei quali ha fatto anche una registrazione. Una volta chiamata la sicurezza - secondo quanto riporta Milanotoday - la coppia si era già dileguata, lasciando, sembra, alcuni vestiti sulle scale.