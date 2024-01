Coppia inabissatasi nel lago di Como: il sinistro presagio su Instagram

Coppia morta affondando nel lago di Como a bordo di un suv, emerge dai social di Morgan Algeri, il 38enne che ha perso la vita assieme alla 45enne Tiziana Tozzo, un dettaglio inquietante. Lo riferisce il Corriere. L'uomo il primo aprile 2023 aveva pubblicato un video su Instagram relativo ad una esercitazione che lo aveva visto protagonista. E che consisteva nell'uscire dall'abitacolo di un aereo inabissatosi. Algeri era pilota, ma è sinistra la coincidenza della portiera del suo suv aperta, proprio come quella del veicolo nella piscina durante la simulazione.

Le indagini: guasto meccanico, incidente o malore

Ad oggi nulla più di un sinistro presagio. Le indagini proseguono a 360 gradi, le ipotesi sul campo sono quelle di un guasto meccanico, di un incidente oppure di un malore di Algeri. L'uomo e la 45enne si frequentavano da poco. L'auto era nei pressi del parapetto sul lungolago ed è misteriosamente partita a gran velocità sfondando panchina e parapetto e cadendo nel lago. La vettura, una Mercedes Glc acquistata in leasing da qualche mese, stava dando qualche noia ad Algeri. Almeno secondo quanto riferito dalla sua ex fidanzata, che ha riportato alcune conversazioni avute con l'uomo in cui lui si lamentava di alcuni problemi meccanici.