Marianna Sala nuovo coordinatore nazionale Corecom

Marianna Sala, presidente del CORECOM Lombardia, è la nuova coordinatrice nazionale dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle province autonome. Sala è stata eletta, all’unanimità, dall’assemblea dei presidenti, svoltasi a Roma nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia. Avvocato, patrocinante in Cassazione, la nuova responsabile nazionale del coordinamento ha all’attivo numerose iniziative in materia di diritto dei media e varie pubblicazioni di attualità (da L’altro virus, sulle fakenews e la disinformazione nella pandemia, alle ripercussioni del passaggio al 5 G sulle emittenti radio-tv locali, al Libro Bianco sui rapporti tra media e minori).

L’organismo ha il compito di coordinare l’attività dei Corecom nei rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che ha delegato ai Comitati regionalI molte funzioni (dalla vigilanza sulle emittenti radiotelevisive, alla definizione delle controversie tra utenti e società telefoniche, operatori di internet e pay tv), e di fornire supporto tecnico e specialistico alla Conferenza permanente dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dove ha sede.

