Cori antisemiti nel derby, La Russa: "Solidarietà a comunità ebraica"

Il vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa ha incontrato questa mattina il capo della comunita' ebraica di Milano "per esprimere vicinanza e piena solidarieta' dopo gli inqualificabili cori avvenuti allo stadio San Siro durante il derby Milan - Inter. Cori che offendono tutti i cittadini ed in particolar modo gli Italiani di fede ebraica, che hanno vissuto sulla propria pelle questa tragedia". Cosi' in una nota l'ufficio stampa del senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa.