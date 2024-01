Corona, nuovo processo a Milano per un presunto ricatto

Corona: nuovo processo a Milano per presunto ricatto

Il gup di Milano Cristian Mariani ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona con le imputazioni di tentata estorsione e tentata truffa ai danni di una donna che lo ha denunciato per il presunto un ricatto legato alla pubblicazione di un video intimo che li ritraeva insieme. Il processo iniziera' il prossimo 12 aprile davanti alla sesta sezione penale del Tribunale. La vicenda risale al 2022 quando la donna si era rivolta a Corona per dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Stando alla versione della vittima, tra i due ci sarebbe stato un diverbio sull'attivita' di sponsorizzazione del libro che ha portato all'apertura di un causa civile. Ed e' in questa occasione che Corona avrebbe tirato fuori il loro rapporto personale, compreso il video che proverebbe la relazione sentimentale.

Corona: "In udienza ci saranno le sorprese"

"Non vediamo l'ora di vedere cosa succedera' in udienza ci saranno le sorprese", ha dichiarato l'avvocata Cristina Morrone che difende Corona con il legale Ivano Chiesa. "E' stato disposto il rinvio a giudizio e in tale sede faremo valere le nostre ragioni", ha commentato l'avvocato Angelo Morreale, che assiste la donna parte civile nel processo. A processo Corona dovra' difendersi solo dall'accusa di tentata estorsione. Quella di tentata truffa era gia' stata esclusa dal pm Antonio Cristillo quando aveva esercitato l'azione penale.