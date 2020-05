Coronavirus, 'tasso di contagio in Lombardia inferiore alla media italiana'





Il tasso di contagio da coronavirus in Lombardia e' inferiore alla media italiana. Lo dice il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso e' 0,80, il tasso R0 della Lombardia e' 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioe' non piu' di una". ha detto Sala, a SkyTg24.



"E' importante rimanere sotto l'uno", ha aggiunto Sala, "e questo e' il compito di tutti noi e di tutti i cittadini".