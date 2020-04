Coronavirus: 146 medici morti. Deceduto anche al geriatra Carlo Vergani

Salgono a 146 i medici morti per coronavirus in Italia. L'ultimo nome nell''elenco caduti' aggiornato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) è quello di Carlo Vergani, noto geriatra in pensione. Un paladino dell'"invecchiare bene", che sulle strategie per conquistarsi una "longevità sana" aveva scritto articoli e libri, "molto impegnato sul fronte della ricerca e della divulgazione". Il medico Carlo Vergani, contagiato da Sars-CoV-2, è morto ieri. Dell'Irccs di via Sforza lo specialista, ora in pensione, era stato direttore di Geriatria dal 1993 al 2010. Nato e vissuto a Carate Brianza, classe 1938, sabato 25 aprile VERGANI avrebbe compiuto 82 anni. A Milano è stato ordinario di Medicina interna-Geriatria all'università degli Statale e ha diretto la Scuola di specializzazione in Geriatria dal 2002 al 2008. Dal 1997 al 2002 è stato membro del Consiglio superiore di sanità (Css) e nel 2011 per i suoi meriti scientifici era stato premiato con l'Ambrogino d'oro, la Medaglia di benemerenza civica del Comune di Milano. Vergani era entrato il 23 marzo nella Cardiologia dell'Irccs Policlinico San Donato alle porte di Milano, in condizioni gravi. In aprile erano comparsi anche la febbre e i sintomi dell'infezione da nuovo coronavirus. Risultato positivo, il geriatra era stato trasferito in un reparto Covid, ma non ce l'ha fatta. E' morto il 22 aprile.