Coronavirus, 259 casi in Lombardia: anche quattro minori

Coronavirus, 259 casi in Lombardia: contagiata anche bambina di 4 anni di Castiglione e tre minori

I contagiati da Coronavirus in Lombardia sono attualmente 259. Lo ha riferito ad Omnibus su La7 il governatore lombardo Attilio Fontana. Che ha anche confermato il contagio di una bambina di 4 anni di Castiglione d'Adda, nella zona rossa. "La sanità lombarda funziona molto bene, non so se quella nazionale funzionerebbe altrettanto. Quello che abbiamo deciso è stato in base ai consigli e ai pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Oms, forse bisognerebbe prevedere qualcosa di eccezionale in situazioni di emergenza", ha aggiunto. Oltre alla bambina di Castiglione, i contagi hanno riguardato altri tre minori: gli altri hanno 2,10 e 15 anni. Due sono gia' stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso.

Poco prima, ospite ad Agorà su Rai3, l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera aveva parlato di verifiche ancora in corso rispetto al possibile contagio della bambina, che non sarebbe ad ogni modo in gravi condizioni.

"Paziente zero: proseguono le ricerche ma a fini statistici"

Il fatidico 'paziente zero' da cui sarebbe partita la catena di contagio da Coronavirus in Nord Italia "lo stiamo ancora cercando", anche se "solo a fini statistici", alla luce del fatto che oramai l'epidemia si e' gia' diffusa abbastanza, ha aggiunto Gallera. Invece, "Mattia e' ancora ricoverato in terapia intensiva", ha detto Gallera riferendosi a colui che e' stato classificato come il 'paziente 1' .

L'emergenza Coronavirus durera' fino a quando ci sara' "una riduzione del numero dei pazienti positivi o almeno si verifichera' una sua stabilizzazione. Il nostro obiettivo e' che il Paese riparta il prima possibile e che la Lombardia torni a essere la sua locomotiva".