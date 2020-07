Coronavirus: 51 nuovi positivi e 1 morto in Lombardia



Sono 51 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 5.361 tamponi effettuati. Un incremento maggiore rispetto a ieri, quando i nuovi casi erano 34, su 5.973 tamponi. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione. "I dati di oggi - commenta l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - sono particolarmente incoraggianti, nelle province di Cremona, Mantova e Pavia, infatti, non si registra alcun caso di positivita'. Scende sotto quota 20 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (17 in totale) con un calo di 4 unita' rispetto a ieri. Diminuiscono, seppur lievemente, anche i pazienti nei reparti di degenza che si attestano a quota 149 (2 meno di ieri)".



"Dei 51 casi riscontrati oggi 22 sono debolmente positivi e 16 invece sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito della positivita' al test sierologico. Anche oggi si registra un solo decesso", prosegue Gallera, che assicura: "Proseguono le azioni di preventive di monitoraggio e di tracciamento gestite dalle Ats per 'stanare' anche i focolai piu' piccoli ed estinguerli sul nascere".