Milano

Martedì, 17 marzo 2020 - 07:52:00 Coronavirus, a Bergamo un hotel accoglie le persone in quarantena L'Antico Borgo La Muratella di Cologno al Serio (BG) ha deciso di destinare i propri spazi per i positivi non gravi che devono stare in isolamento

Coronavirus, a Bergamo un hotel accoglie le persone in quarantena A Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, l'hotel Antico Borgo La Muratella è stato destinato all'accoglienza delle persone in quarantena. Qui potranno essere ospitati fino a 200 positivi al Coronavirus non gravi e che devono rimanere in quarantena. (Courtesy Telelombardia)