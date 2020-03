Coronavirus, a Bergamo almeno 1.800 trentenni positivi

Almeno 1.800 a Bergamo i pazienti trentenni con polmonite da Covid-19. Lo riferisce la Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombardia. "La polmonite da Coronavirus evidentemente non colpisce solo in eta' piu' avanzata", spiega Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, "qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid"