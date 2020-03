Coronavirus, "a fine marzo 20mila malati in ospedali lombardi"

Coronavirus, il picco è ancora di la a venire. E quando arriverà l'emergenza potrebbe avere dimensioni molto lontane da quelle, già critiche, di oggi, Lo dice ad Agorà Antonio Pesenti, direttore del dipartimento anestesia e emergenze del Policlinico di Milano: "Il problema e' che il numero di malati e' altissimo, un quarto dei malati che va in ospedale deve andare in terapia intensiva. Le previsioni danno per il 26 marzo 20mila malati solo negli ospedali lombardi".