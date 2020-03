Coronavirus: a Lodi si ferma giustizia, molti rinvii dopo 31/3

Si ferma la giustizia a Lodi, una delle cittadine piu' toccate dall'emergenza coronavirus. Con decreto legge, sono rinviate le udienze civili e penali a data successiva al 31 marzo. Quanto ai procedimenti civili, vengono previste alcune eccezioni indicate nel testo normativo, tra cui le cause relative ai minori, agli alimenti, ai procedimenti cautelari e, in genere, "le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un pregiudizio alle parti". In ambito penale, le eccezioni riguardano le convalide e i fermi di detenuti e i procedimenti che presentano "caratteri di urgenza" e che coinvolgono i minorenni.