Coronavirus: a Mantova 20 guariti con plasma, si allarga test

Non c'e' solo la giovane mamma guarita dal Covid-19 grazie al plasma iperimmune, di cui e' stata data notizia qualche giorno fa, ma all'ospedale di Mantova sono gia' 20 le persone che hanno avuto un beneficio dalla trasfusione di quella parte di sangue che contiene anticorpi gia' sviluppati. E hanno superato la malattia. A dirlo all'AGI e' il dottor Massimo Franchini, ematologo e primario del centro trasfusioni dell'ospedale Poma. Venti giorni fa, all'inizio della sperimentazione, il dottore ci aveva parlato di 'speranza', invece oggi e' stato fatto "un passo in piu'". E uno ulteriore potrebbe essere compiuto se tutte le altre strutture della Lombardia che ne hanno fatto richiesta potranno aderire al trial clinico: "Si potrebbe arrivare ad almeno 500 pazienti". Nei 20 giorni di sperimentazione "si sono potute osservare molte cose - spiega Franchini - Prima di tutto il tipo di paziente su cui l'immunoterapia passiva funziona, ovvero colui che ha gia' una sindrome da distress respiratorio di grado medio-severo e ha avuto l'insorgenza della malattia da meno di 10 giorni". In molti casi i soggetti sono gia' aiutati a respirare con il casco C-pap. "Da quello che abbiamo potuto osservare la precocita' dell'intervento sembra decisiva nella terapia col plasma". E il miglioramento avviene con una velocita' sorprendente: "Da poche ore a pochi giorni".