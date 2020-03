Milano

Martedì, 31 marzo 2020 - 10:21:00 Coronavirus: a Milano 12.381 controlli, 286 persone sanzionate Continuano i controlli per far rispettare le restrizioni necessarie per contenere la diffusione del coronavirus. Sanzioni a oltre 200 persone

Coronavirus: a Milano 12.381 controlli, 286 persone sanzionate La Prefettura di Milano ha effettuato ieri 12.381 controlli, di cui 2818 nei confronti di esercizi commerciali e 9.563 nei confronti di persone. In totale, sono state sanzionate 286 persone, altre 5 sono state denunciate e un esercizio commerciale e' stato chiuso provvisoriamente.