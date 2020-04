Coronavirus: a Milano boom di controlli, 771 persone sanzionate

Sono state 16.346 le persone controllate e 771 quelle sanzionate, ieri, a Milano e provincia, durante i controlli per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Un dato, quello dei sanzionati, piu' alto di sempre. Zero le persone denunciate, come sta avvenendo quasi sempre da una settimana. Il bilancio lo fornisce la Prefettura di Milano in una nota. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4.804 e 15 i titolari denunciati. In totale i controlli effettuati sono arrivati a 21.150.