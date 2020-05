Coronavirus: a Milano fascicolo pm su ospedale Fiera



Un fascicolo a titolo conoscitivo (modello 45) e' stato aperto dalla procura di Milano dopo l'esposto dei Cobas in relazione all'ospedale da campo costruito nei padiglioni della Fiera del Portello, in piena emergenza Covid. Secondo quanto si apprende, si tratta di un atto dovuto, che portera' ad esplorare se ci sono titoli di reato su cui indagare. L'ipotesi denunciata dal sindacato di base, infatti, e' che i 21 milioni di donazioni raccolte sarebbero stati spesi in modo illegittimo per costruire una struttura poi non utilizzata (ha ospitato al massimo una ventina di pazienti). Ma soprattutto - ed e' su questo che la procura si concentrera' - che si sarebbero potuti destinare ad una valida alternativa, rappresentata dalle aree in disuso dell'ospedale di Legnano. Il fascicolo e' in mano al procuratore aggiunto, Maurizio Romanelli capo del pool reati contro la pubblica amministrazione della procura.

L'apertura di un'indagine, al momento conoscitiva senza ipotesi di reato ne' indagati, e' un atto dovuto a seguito dell'esposto presentato dal sindacato nei giorni scorsi. Del fascicolo se ne occupa il dipartimento di contrasto ai reati nella pubblica amministrazione guidato dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli. Il sindacato Cobas nell'esposto chiedeva ai pm di fare accertamenti e valutare eventuali profili di responsabilita' in merito alla costruzione dell'ospedale. Nella denuncia, firmata dal portavoce del sindacato Riccardo Germani e depositata tramite l'avvocato Vincenzo Barbarisi, si segnala che l'operazione della costruzione della struttura modulare in Fiera "'presenta delle criticita' gia' dal giorno successivo alla decisione di pubblicizzazione da parte di Regione Lombardia della 'Fondazione Fiera Milano per la lotta al Coronavirus'".