Coronavirus: a Milano inchiesta su speculazione prezzi gel e mascherine

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di "manovre speculative su generi di prima necessita'" in relazione alla vendita di alcuni prodotti a prezzi molto oltre quelli mercato, in particolare sui siti di distribuzione online durante i giorni dell'emergenza Coronavirus. I prodotti in questione sono soprattutto le mascherine e i gel disinfettanti che le persone hanno acquistato in massa svaligiando farmacie e supermercati. Si tratta di un fascicolo a carico di ignoti a firma degli aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco. Sara' la guardia di finanza a fare i primi controlli.

Il fascicolo aperto dai magistrati inquirenti milanesi - si apprende - non deriva da esposti, ma da un'iniziativa della procura stessa in seguito agli articoli di stampa comparsi e alle verifiche effettuate su alcuni siti di e-commerce; fra questi soprattutto Amazon e E-bay, dove nei giorni scorsi c'erano barattoli di gel disinfettanti venduti anche a oltre 90 euro. I casi di ipotetica truffa nei giorni della psicosi coronavirus, pero' potrebbero essere molti altri: chi spaccia ad esempio mascherine ordinarie per quelle specifiche per questo tipo di contagio o chi non consegna la merce ordinata o consegna merce sbagliata spacciandola per quella ordinata. Tutte fattispecie che ricadono negli articoli 501 bis e 515 del codice penale. La speculazione sarebbe avvenuta proprio nel caso delle mascherine, spacciando semplici presidi "ad uno strato" (cosiddette erroneamente mascherine chirurgiche) per quelle contro il rischio biologico, che hanno invece una coprenza, una validita' e un costo molto maggiori. Per l'inchiesta si sono mossi in autonomia due pool della procura, mentre uomini delle fiamme gialle stanno gia' perlustrando negozi e farmacie per accertare che irregolarita' non si verifichino anche nella vendita diretta.