Mercoledì, 8 aprile 2020 - 07:56:00 Coronavirus, a Pavia test sierologico per una patente di immunità Coronavirus, individuato al San Matteo di Pavia un test sierologico affidabile in grado di fornire un "test di immunità": certificazione in due settimane

Coronavirus Coronavirus, a Pavia test sierologico per una patente di immunità E' in stadio molto avanzato al Policlinico San Matteo di Pavia un test sierologico capace di dare una sorta di "Patente di Immunita'" dal coronavirus". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza coronavirus. "Regione Lombardia - ha spiegato il presidente - ha fatto una scelta di prudenza, senza fughe in avanti, per la ricerca ditest sierologici affidabili. Oggi, uno di questi e' stato individuato al Policlinico San Matteo di Pavia. Si tratta di un test che attraverso un prelievo di sangue, verifichera' chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Entro 2 settimane e' attesa la certificazione CE, poi si potra' partire con i test sulla popolazione". "Il test - ha proseguito il governatore - serve a rilevare che una persona che ha contratto il virus, considerata guarita perche' negativa a due tamponi a distanza di qualche giorno, ha sviluppato quegli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi di nuovo. Quindi da una parte ci sara' chi ricevera' una "patente di immunita'", dall'altra parte, chi non risultera' immune, dovra' continuare a mantenere le precauzioni attualmente adottate per tutti".