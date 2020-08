Coronavirus, al via tamponi anche a Linate. Obiettivo: 700 test al giorno

Da oggi anche a Linate tamponi per chi arriva dai paesi a rischio. Compito che si rivela meno arduo rispetto che a Malpensa visto che a Linate sono decisamente meno i voli (due-tre al giorno da lunedì a giovedì e massimo quattro al giorno nel week end) e dunque i passeggeri da sottoporre a test. Sono stati allestiti allo scopo dei box presidiati dal personale del Policlinico San Donato,. La stima è quelli di riuscire ad arrivare a 700 tamponi al giorno. A differenza che a Malpensa, a Linate non sarà necessaria la prenotazione. Saranno sottoposti al test tutti i passeggeri che atterreranno nel city airport con provenienza da Spagna, Malta, Grecia e Croazia. L'operazione è gestita dall'Ats di Milano.

Da sabato 22 agosto, verranno fatti i tamponi anche a chi arriva a Orio al Serio con la formula del "drive through" in uno spazio accanto alla fiera di Bergamo, a pochi minuti dallo scalo. Anche in questo caso è stato coinvolto il personale sanitario del Gruppo San Donato che effettuerà i tamponi dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. La prestazione deve essere prenotata al call center del Gruppo San Donato.