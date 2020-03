Coronavirus, aperto ai cittadini il portale “Scelgo il territorio”. Video

Coronavirus, aperto ai cittadini il portale “Scelgo il territorio”



Il portale web "Scelgo il territorio" (Guarda il video di presentazione) nei primi due giorni di apertura, lunedì e martedì, ha registrato oltre 60mila accesso unici. Lo rende noto Emanuele Monti (Lega), presidente della commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia e consigliere regionale del territorio, che ha promosso il progetto insieme al sindaco di Casciago (VA), Mirko Reto sottolineando che il dato "è segno che l'iniziativa sta raccogliendo fin da subito grande interesse".



"Sono inoltre giunti oltre cento produttori e rivenditori a km0 - spiega Monti - disponibili a prendere parte a questa rete per sostenere un circuito virtuoso che, in questo momento di emergenza, può fare la differenza sia per tutelare le attività locali sia per fornire un servizio fondamentale per i cittadini che stanno rispettando la quarantena".



Il progetto "Scelgo il territorio" prevede l'approvvigionamento a domicilio da parte delle aziende del territorio (ognuna delle quali, a seconda delle sue possibilita', si muoverà all'interno di un certo ambito territoriale, all'interno della nostra provincia, attorno alla propria sede) che riceveranno gli ordini via telefono o via mail dai cittadini.

