Coronavirus, attivo il fascicolo sanitario elettronico per tutti



Da oggi in Regione Lombardia è possibile attivare per tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Una volta attivato il servizio, quando il medico prescriverà una ricetta, automaticamente il sistema invierà al cittadino un sms contenente il codice di ogni nuova ricetta. Mostrando in farmacia il codice ricevuto e la tessera sanitaria sarà possibile prendere il medicinale. Grazie a questo nuovo servizio non sarà più necessario andare dal medico di base per la prescrizione dei medicinali.

Per attivare il servizio basta andare sul sito www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it e inserire soltanto il numero di tessera sanitaria e il proprio numero di cellulare.

I dati dei contagi sono in calo, ma dobbiamo resistere e stare a casa!