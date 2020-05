Coronavirus, Baffi (Italia Viva) presidente della commissione lombarda

Coronavirus, Baffi presidente della commissione lombarda

E' Patrizia Baffi, consigliera lombarda di Italia viva, la presidente della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'epidemia covid-19 del Consiglio regionale della Lombardia. L'elezione e' avvenuta con i voti della maggioranza di centrodestra, nonostante le opposizioni (a cui spettava la nomina) avessero indicato il consigliere del Pd Jacopo Scandella. Dopo due fumate nere, e altrettanti rinvii, l'elezione della Baffi e' arrivata alla terza seduta. Bagarre in aula, con i consiglieri del Pd e del M5S che hanno polemicamente abbandonato i lavori.

Violi (M5S): "Italia Viva entra a tutti gli effetti nel centrodestra"

"Con l'elezione di una presidenza non neutrale, la Commissione d'inchiesta non ha senso di esistere: e' una farsa. Alle minoranze spetta la presidenza della Commissione e le nostre indicazioni, con 28 voti su di un candidato, sono state chiarissime. La maggioranza ha eletto una sua candidata, che fa parte di Italia Viva, partito che oggi entra a tutti gli effetti nel centrodestra.Lo afferma Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia commentando l'elezione della renziana Baffi alla Presidenza della Commissione d'inchiesta regionale sul Covid-19. "E' lo stesso gruppo politico che proprio questa mattina ha salvato Salvini da un processo a Roma", prosegue l'esponente pentastellato rilevando che "evidentemente la Lega gli ha restituito il favore in Lombardia e, visti i gravi errori che ha commesso nell'emergenza, ha scelto una commissione d'inchiesta schierata a suo favore. La maggioranza ha paura delle proprie responsabilita'. "Non parteciperemo ai lavori di una Commissione d'inchiesta che non offre nessuna garanzia per una valutazione imparziale della gestione dell'emergenza Covid-19 della Regione Lombardia e un discorso complessivo sulla sanita' lombarda. Per parte nostra stiamo valutando la possibilita' di avviare un gruppo di lavoro delle minoranze sulla pandemia", cosi'", conclude Violi.

Il PD: "Per noi la commissione finisce qui"

"Per quanto ci riguarda la commissione finisce qui". Cosi' il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commenta l'elezione di Patrizia Baffi di Italia Viva come presidente della commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Coronavirus. "Quanto e' successo in commissione d'inchiesta - prosegue - e' molto grave e dimostra tutta la paura e della maggioranza in Regione Lombardia per gli errori fatti dalla giunta regionale nella gestione dell'emergenza". "Lega e alleati si sono voluti scegliere da soli una presidenza di comodo, e spiace che la collega di Italia Viva si sia prestata a questo gioco, dietro il paravento di una terzieta' che e' data dalle regole. Per quanto ci riguarda la commissione finisce qui".

Mirabelli (Pd): "Lega e Fi vogliono nascondere ciò che è accaduto"

“Ciò che è successo oggi in Regione Lombardia, oltre ad essere una gravissima scorrettezza istituzionale, che nella sostanza viola il principio che attribuisce alle opposizioni la scelta dei Presidenti delle Commissioni di inchiesta, è l’ennesima dimostrazione che Lega e Forza Italia in Lombardia vogliono nascondere ciò che è accaduto. Tutto ciò non è un problema solo per noi o per le opposizioni ma per i lombardi. Continuare a negare la realtà, il dato che qui c’è stata la mortalità più alta d’Italia e di Europa, forse del mondo, significa rinunciare a cercare una spiegazione; significa rinunciare a capire per correggere ciò che non ha funzionato. Soprattutto, significa lasciare tutto com’è e esporre di nuovo i lombardi all’epidemia, in caso riprenda, senza difese adeguate”. Lo ha scritto su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, commentando l’elezione di Baffi.

Bagarre in aula, M5S: "Dimissioni per Gallera"

Dopo l'elezione di Baffi, bagarre in aula con i consiglieri M5S che hanno esposto cartelli per chiedere le dimissioni di Gallera: "Siccome Gallera ci ha insegnato che servono due infetti per contagiarne un terzo abbiamo preparato due lettere di dimissioni per garantire la salute ai lombardi che adesso non e' garantita", ha detto il consigliere Dario Violi. "Ci vogliono due infetti per contagiarlo ma un voto per mandarlo a casa", e' la scritta su uno dei cartelli esposti dal M5S al grido di "a casa". Mentre dai banchi della maggioranza gridavano "vergogna", i commessi dell'Aula sono anche intervenuti per sedare un diverbio tra il consigliere leghista Marco Mariani e il collega del M5S Massimo De Rosa.