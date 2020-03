Coronavirus: bambino di un anno ricoverato a Bergamo, non è grave

Coronavirus, bambino di un anno ricoverato a Bergamo

Un bambino di appena un anno e' ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il direttore della Terapia intensiva, Luca Lorini, ha sottolineato che si tratta di "un caso raro". Secondo quanto riferito dai sanitari, che mantengono la prognosi riservata a scopo precauzionale, il piccolo senza l'ausilio di macchinari.

Ha spiegato l'assessore regionale Giulio Gallera che il bambino "non e' in situazione particolarmente compromessa, e' ricoverato in isolamento in patologia neonatale. Respira autonomamente, e' sotto osservazione, non e' in situazione particolarmente difficile".

Dall'ospedale di Bergamo hanno precisato come "l'eta' piu' critica e' quella degli over 65. I bambini affetti da coronavirus sono rarissimi. Abbiamo evidenziato, e la medicina stessa lo sta facendo, che i bambini hanno una maggiore capacita' di guarire rispetto ai malati anziani. I polmoni dei bambini hanno una maggiore capacita' di recupero, molto meglio degli adulti", spiegano dall'ospedale.