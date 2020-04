Coronavirus: barbiere gratis per medici e operatori sanitari



Taglio gratuito a chi è in prima linea contro il coronavirus. E’ l’iniziativa lanciata da South Barber per ringraziare medici e operatori sanitari che in questi giorni si stanno impegnando con tutte le loro forze, anche al di là di quelli che sono i doveri professionali, per far sì che tutti abbiano le migliori cure possibili.



Un gesto concreto per dimostrare la riconoscenza che tutti in questo momento proviamo nei confronti di quelle persone che mentre noi siamo a casa sono alle prese con il covid-19. L’omaggio - ideato dal team di South Barber - consiste in due mesi di taglio gratuito in uno due centri di Milano e Pavia appena sarà possibile riaprire le attività.



Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente a South Barber di Rozzano (Via Roma, 53 - telefono: 02 824 3439) oppure a South Barber di Pavia (Via Sant'Agostino, 4 - telefono: 0382 154 6995)